Как информирует «НБН«, об этом сказано в материале Reuters.

Члены комитета Сената по международным отношениям поддержали 20 голосами «закон о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев».

Если бы этот закон был принят Сенатом и Палатой представителей в полном составе и подписан президентом Джо Байденом, этот закон помог бы открыть первую в истории Вашингтона конфискацию активов Центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

Глава комитета Демократической партии по международным отношениям сенатор Бен Кардин оптимистически смотрел на то, что законопроект станет законом. Он пояснил, что он пользуется широкой поддержкой как со стороны демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей, так и со стороны Белого дома.

В Комитете по иностранным делам Палаты представителей приняли похожий аналогичный законопроект, и он также получил подавляющую поддержку обеих партий.

Напомним, ранее в США заявили о том, что найден способ конфисковать активы РФ для помощи Украине.