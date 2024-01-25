24 января во время пресс-конференции с Фицо в Берлине глава правительства ФРГ призвал словацкого коллегу не возлагать надежды на переговоры украинской и российской стороны для завершения войны, информирует «НБН».

Шольц напомнил, что накануне полномасштабного вторжения на Западе происходили различные дискуссии, были проведены более двухсот встреч в Нормандском и Минском форматах. Однако эти обсуждения не принесли результата – РФ начала большую войну против Украины.

Канцлер заявил, что ни одного государство не стремится к миру так, как это делает Украина. Представитель Берлина отметил, что после двух лет полномасштабных боевых действий стоит признать, что нет легкого решения проблемы, при этом кремлевский диктатор Владимир Путин может завершить войну в любой момент.

Глава немецкого правительства добавил, что, если украинцы перестанут бороться с российскими захватчиками, это будет конец их страны. Шольц подчеркнул, что Москва должна получить сигнал о готовности Европы продолжать помогать Киеву.

Ранее Фицо призвал Украину отдать захватчикам свои территории для завершения войны. В МИД ответили на скандальное предложение словацкого премьера.