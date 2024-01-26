В интервью немецкому изданию Bild руководитель оборонного ведомства Германии оценил военную угрозу для стран Организации Североатлантического договора со стороны Российской Федерации, информирует «НБН».

По словам министра, сегодня он не видит опасности нападения войск государства-террориста на территорию Альянса. При этом, по мнению чиновника, это «лишь стоп-кадр» и никто не может сказать, сохранится ли он.

Писториус отметил, что сейчас страна-агрессор сосредоточена на войне против Украины. Кроме того, у Москвы возникли большие проблемы на фронте, несмотря на попытки пополнения путинских оккупационных сил.

Глава МИД ФРГ считает, что в НАТО должны придерживаться принципа сдерживания, который знаком еще со времен холодной войны.

В то же время в Министерстве иностранных дел Польши призывают не игнорировать агрессивную риторику кремлевского диктатора Владимира Путина в адрес НАТО. В ведомстве напомнили, как российский лидер угрожал Украине накануне вторжения.