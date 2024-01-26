Российский Telegram-канал «Mash на Мойке» в 14:40 написал, что жители Выборга Ленинградской области рассказали, что услышали мощный взрыв. Некоторые очевидцы зафиксировали на видео столб белого дыма, информирует «НБН».

Жители региона, где в последние дни «бавовна» происходила неоднократно, начали паниковать. В Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций РФ попытались упокоить население.

В ведомстве заявили, взрыв в области якобы был плановым – в одном из карьеров добывают гранитную крошку, о чем жителей Выборга никто не предупреждал. Некоторые российские СМИ поспешили сообщить, что пожарно-спасательные подразделения не задействовали.

Напомним, вечером 24 января в Туапсе Краснодарского края дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод. СМИ заявили, что за «бавовной» на НПЗ стоит СБУ, сообщив подробности удара по энергообъекту.