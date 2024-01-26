Латвийский президент отметил, что на саммите Евросоюза 1 февраля пакет помощи для Киева одобрят все 27 стран-членов организации, либо лидеры достигнут соглашения через «другой механизм», если не будет поддержки со стороны всех представителей государств.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Ринкевичс подчеркнул, что Украине нужны эти 50 миллиардов евро и она должна получить эти финансы, а страны Евросоюза – предоставить их. Глава государства выразил надежду на то, что все лидеры ЕС смогут прийти к единому мнению о выделении средств для поддержки Киева.

Политик добавил, что один из вариантов – предоставление денег Украине траншами и это сценарий, «о котором можно договориться».

Ранее СМИ сообщили, что правительство Европейского Союза готово к радикальным шагам, если представитель Будапешта Виктор Орбан заблокирует помощь для Украины. Венгрию могут лишить права голоса в организации.