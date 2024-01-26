О том, как личный секретарь кремлевского тирана Путина, Дмитрий Песков, отреагировал на вышеописанную информацию, растиражированную накануне некоторыми западными средствами массовой информации, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в официальном Telegram-канале российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По словам Пескова, все указанные «сообщения СМИ», в которых информировалось, что Российская Федерация проявляет готовность к отказу от нейтрального статуса Украины, подобным образом изменив текущую позицию по вступлению Киева в НАТО, на самом деле не соответствуют реальным намерениям Москвы.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как Песков прокомментировал обещания Трампа оперативно закончить войну РФ против Украины.