Как информирует «НБН», об этом Блюзар заявил в эфире BFMTV.

Как заявил Бюзар, глава правительства Франции Габриэль Атталь «не услышал требований фермеров». Именно поэтому фермеры приняли решение «изменить метод» протеста и «организовать блокаду Парижа и внутренних пригородов столицы Франции».

Напоследок глава профсоюза фермеров добавил, что в ночь с четверга на пятницу у них было порядка десяти пунктов блокировки вокруг Парижа. Однако то, что произойдет на следующей неделе, будет значительно больше и сильнее.

Блокировка будет длиться как минимум 5 дней, и это предоставит возможность парижанам понять, что им необходимы фермеры для жизни и что столица не является самодостаточной.

Напомним, ранее президент Макрон высказался о том, что Франция готова продолжать поддерживать Украину.