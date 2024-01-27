Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Reuters.

Согласно информации источников, завод приостановил не только переработку нефти, но и выпуск нефтепродуктов. Более того, у россиян не получится быстро возобновить производство. Ремонт всего оборудования на заводе будет длиться до конца февраля, а может и до начала марта.

Как выяснилось, в результате атаки беспилотников, которые были запущены Службой безопасности Украины, на заводе сгорела вакуумная установка.

Насколько известно, целью Службы безопасности Украины являлись объекты, которые обеспечивают топливом войска вражеских сил, а также имеют важное значение для экономики Российской Федерации.

Примечательно, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод входит в десятку самых крупных в стране и каждый год перерабатывает

Туапсинский НПЗ входит в десятку крупнейших в стране и перерабатывает ежегодно порядка 9 миллионов тонн нефти.

Напомним, ранее мы уже писали, что американские санкции не позволяют России продать собственную нефть.