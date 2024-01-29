Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы в интервью изданию «РБК-Украина» отметил, что Киев зависит от помощи западных стран, которая в последнее время шла более медленно, информирует «НБН».

По мнению дипломата, проблема заключается в том, что на Западе до сих пор не озвучили, какая их цель войны в Украине. Министр отметил, что Киев нужно поддерживать не столько, сколько потребуется, а до победы страны, чего бы это не стоило.

Глава МИД добавил, что, определив цель, нужно определить средства ее достижения. В противном случае, если цели нет, то вы не будете знать, что нужно.

Ландсбергис предполагает, что промедление западных государств с предоставлением помощи Украине связано со страхом некоторых политиков перед страной-агрессором либо перед тем, что произойдет в случае поражения РФ.

Ранее латвийский президент Эдгарс Ринкевичс заверил, что государства ЕС одобрят предоставление 50 миллиардов евро для поддержки Украины с Венгрией или без нее.