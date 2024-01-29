В эфире своего пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» рупор путинского режима заявил, что Россия, КНДР, КНР и Иран должны объединиться для создания военного альянса, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ЦПД.

По словам псевдожурналиста, якобы на Западе поймут, что им придется иметь дело с «мировым большинством». Пропагандист считает, что, если за 150 миллионами граждан страны-агрессора станут полмиллиарда китайцев – будет «совсем другое дело».

Соловьев заявил, что Москва для создания военного блока должна срочно проводить переговоры с Пекином, Тегераном и Пхеньяном.

Отметим, что РФ и КНР близки к созданию военного альянса, о чем ранее заявляли политологи. Об этом свидетельствуют различные факторы, в частности Кремль передал Пекину технологии подлодок, системы ПВО С-400, самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17.

Помимо этого, РФ и Китай договорились о сотрудничестве в сфере развития высокотехнологичного оружия. Также страны начали проводить совместные военно-морские учения в Японском море.

Ранее Соловьев «спрогнозировал» начало войны Запада против России.