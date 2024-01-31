Министр напомнил, что глава Кремля угрожал его стране, Латвии и Финляндии. Глава внешнеполитического ведомства Польши убежден, что российский лидер делает это совершенно серьезно. Он считает, что западные государства часто не воспринимали такие заявления Путина должным образом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Polskie Radio.

Дипломат отметил, что теперь танки ВС РФ на территории Республики Беларусь, туда же и под Кенигсберг Москва переместила свое ядерное вооружение. Кроме того, российские «Искандеры» могут долететь до столицы Германии.

Министр сообщил, что в его стране чувствуется физическая угроза от присутствия танков «второй армии мира» в 250 километрах от Варшавы. Руководитель МИД удивлен, что это вообще не обсуждается в Берлине.

Чиновник напомнил, что Украина находится под давлением, поэтому европейские лидеры должны действовать оперативно. В случае отказа США продолжить поддержку Киева, Европа оказывается перед выбором: либо мобилизовать силы, чтобы заменить помощь Вашингтона, либо позволить кремлевскому диктатору захватить Украину.

Ранее глава МИД Литвы назвал единственный способ, который поможет остановить Путина.