В декларации российского лидера, предоставленной ЦИК РФ, сказано, что с 2018 по 2022 год он заработал 67 миллионов 591 тысячу 875,34 рубля. Эти деньги – зарплата президента, доход от продажи имущества, вкладов в банках, ценных бумаг и пенсия, в том числе и военная.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Помимо этого, Путин «отчитался» об имуществе в виде квартиры в 77 «квадратов» и гаража в 18 м² в Санкт-Петербурге, двух автомобилей «Волга», а также советского прицепа «Скиф».

Отметим, что список имущества главы Кремля с 2018 года не изменился. Однако за 6 лет уменьшилось количество счетов диктатора в банках с 13 до 10, при этом сумма накоплений на них увеличилась вчетверо – с 13,8 миллиона до 54,4 миллиона рублей. В 2012 году российский лидер утверждал, что на его счетах 5,7 миллиона рублей.

Пресс-секретарь избирательного штаба главы РФ Александра Суворова заявила, что «размер накоплений Путина пропорционален его доходам». По ее словам, президент пребывает на государственном обеспечении, которое позволяет ему откладывать деньги.

Напомним, политтехнолог объяснил, почему глава Кремля никогда не участвует в предвыборных дебатах.