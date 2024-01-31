Венгерское независимое издание Telex, ссылаясь на неназванные источники, заявило, что во время дебатов за закрытыми дверями в парламенте весной прошлого года Орбан сказал, что на самом деле думает об интеграции Украины в ЕС, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что тогда во время непубличного заседания парламента премьер заявил, что венгерские власти могут достичь определенных результатов, однако не смогут создать существенные препятствия для членства Украины в Евросоюзе.

Орбан утверждал, что страну «относительно быстро протолкнут» в организацию, несмотря на возражения Будапешта. Собеседники издания рассказали, что в ходе встречи глава правительства заявил, что по данным разведки Вашингтон обещал Киеву начать переговоры об интеграции в ЕС до конца 2023 года.

Отметим, что ранее скандальный политик жаловался на то, что со вступлением Украины в Европейский Союз якобы всю поддержку для Центральной Европы, в частности для Венгрии, получит Киев.

Напомним, Орбан расхвалил экс-президента США Дональда Трампа. Представитель Будапешта считает, что только бывший лидер американцев может закончить войну в Украине.