На своей Facebook-странице венгерский премьер-министр, говоря о решении Евросоюза предоставить Киеву финансовую поддержку, заявил, что Будапешт якобы договорился о «механизме контроля» денег. По словам политика, это якобы гарантирует разумное использование средств для Украины, информирует «НБН».

Глава правительства заявил, что венгры не должны давать деньги украинцам. Премьер отметил, что его страна не будет участвовать в войне и посылать оружие, «оставаясь на стороне мира».

Орбан также остался доволен тем, что рынки положительно отреагировали на соглашение.

Ранее СМИ рассказали, что в прошлом году глава правительства Венгрии признал, что Будапешт не сможет помешать Украине стать частью Европейского Союза.