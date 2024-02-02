В эфире радио Kossuth представитель Будапешта выразил недовольство словами главы МИД Украины о том, что он – провенгерский политик. Премьер резко заявил, что его не интересует мнение руководства соседней страны.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telex.

Орбан заявил, что его страна не должна опускаться до такого, чтобы кто-то другой рассказывал, кем являются ее глава правительства и руководитель внешнеполитического ведомства. Политик отметил, что Венгрия – суверенное государство, которой не нужно одобрение других стран.

Премьер допустил, что слова украинского дипломата были дружеским жестом, однако, по его мнению, страна, которая себя уважает, «не может такого сказать». Глава правительства добавил, что, если будут звучать подобные заявления, в Будапеште их пропустят мимо ушей.

Напомним, Кулеба объяснил, почему не считает Орбана и венгерского коллегу Петера Сийярто пророссийскими политиками.