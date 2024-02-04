Как информирует «НБН», об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Итак, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей США уже на следующей неделе проголосует по проекту закона о предоставлении Израилю помощи, размер которой превышает 17 миллиардов долларов.

Согласно словам Джонсона, такого рода шаг нужен для того, чтобы как можно скорее предоставить помощь Израилю в его борьбе с террористической организацией ХАМАС в Секторе Газа. Также Джонсон добавил, что в настоящее время Штаты не имеют времени, чтобы рассматривать пакет, который объединяет помощь Украине и Израилю.

Такое предложение уже скоро, после весьма длительных переговоров обнародует Сенат США, — подчеркнул Джонсон.

Как известно, законопроект, за который будут голосовать, предусматривает собой деньги на израильские системы ПВО «Железный купол» и «Железный луч», а также военные операции Штатов на Ближнем Востоке и усиленную защиту американского персонала в посольствах.

Также известно и то, что проект закона не будет иметь компенсационных сокращений расходов в отличие от законопроекта о помощи Израилю на четырнадцать миллиардов долларов США, принятого Палатой представителей из-за отрицания Демократической партии.

Напомним, ранее Путин сравнил военное вторжение РФ в Украину с войной Израиля против ХАМАС.