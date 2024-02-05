Местные Telegram-каналы пишут, что в воскресенье вечером, 4 февраля, Ми-8 МЧС РФ, который вылетел из аэропорта «Пески» в аэропорт «Вытегра», пропал с радаров в районе села Деревянное Прионежского района, информирует «НБН».

Во время тренировочного полета связь с экипажем вертолета оборвалась, в пункт назначения Ми-8 не прибыл. На его поиски были отправлены спасатели.

Сообщается, что Ми-8 потерпел крушение. При падении он пробил лед и пошел на дно. В воде перестал работать аварийный маяк воздушного судна, что затруднило его поиски. Обломки вертолета обнаружили в 10 километрах от села в Онежском озере, глубина в месте падения составляет около 50 метров.

СМИ отмечают, что, вероятно, все три члена экипажа погибли во время падения Ми-8. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил, что пока их тела не были обнаружены.

Напомним, 24 января под Белгородом упал Ил-76. Следственный комитет РФ утверждает, что по военно-транспортному самолету «ударили ВСУ».