Как информирует «НБН», российское пропагандистское агентство «ТАСС» информирует о том, что посетить Анкару Путин может, предварительно, в конце апреля.

Согласно информации дипломатического источника издания в Турции, Путин планировал осуществить визит в Анкару 12 февраля, однако отложил его. Никакие другие подробности не раскрываются.

В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии пропагандистскому изданию, что он не может подтвердить вышеупомянутую информацию, так как «никаких терминов никто официально не объявлял». В то же время он подчеркнул, что подготовка к контактам на высшем уровне продолжается.

Немного позже источник «ТАСС» в Анкаре добавил, что визит Путина в Турцию, согласно предварительным данным, состоится в конце апреля – начале мая.

Напомним, ранее мы уже писали о том, почему Путин отказывается давать интервью западным СМИ.