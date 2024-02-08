Как информирует «НБН», об этом говорится в материале CNN.

Так, Джо Байден заявил, что он «никогда ранее не мог даже подумать, что он увидит что-то подобное, что мы видим сейчас на Капитолийском холме».

Кроме того Байден обвинил бывшего президента, республиканца Дональда Трампа в том, что тот «угрожал» законодателям «возмездием» в случае поддержки соответствующего пакета, также включившего финансирование помощи для Украины и Израиля.

Согласно словам главы Белого дома, республиканцы пошли на это из-за того, что им звонил Трамп и угрожал.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новому финансированию для защиты границ.