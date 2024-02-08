Во время пресс-конференции в ходе визита в Руанду 7 февраля глава Польши заявил, что, исходя из его опыта взаимодействия с экс-президентом США, он может сказать, что Трамп выполняет свои обещания.

По словам польского лидера, когда он работал с бывшим главой Штатов, скандальный американский политик выполнял все, что обещал ему, информирует «НБН» со ссылкой на Polskie Radio.

По этой причине Дуда считает, что Трамп в случае его переизбрания на пост главы государства этой осенью сможет закончить российско-украинскую войну за сутки.

Польский президент подчеркнул, что политик «серьезен во всем, что он говорит».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, к какой критике Трампа должны прислушаться европейские лидеры.