Глава правительства Германии считает, что страны-партнеры Украины могут поспособствовать скорому завершению войны на ее территории. Предложение политика состоит из четырех шагов, которые нужно выполнить союзникам.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The Wall Street Journal.

Канцлер напомнил, что Евросоюз выделил Киеву 54 миллиарда долларов в виде финансовой помощи в течение четырех лет, однако Запад должен предоставить стране дополнительную денежную поддержку. Для этого европейским лидерам нужно принять необходимые бюджетные решения.

Шольц отметил, что глава РФ Владимир Путин хочет подорвать единство стран-союзников Украины и настроить их граждан против оказания помощи Киеву. Поэтому общество необходимо убедить в том, что победа государства-террориста в войне сделает мир более опасным.

По мнению политика, также Западу нужно противостоять любым попыткам Кремля втянуть НАТО в войну с россиянами. Кроме того, Альянс должен укрепить свою оборону и продемонстрировать Путину, что Запад будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Напомним, что Киев просит Берлин предоставить Украине Taurus. Немецкий генерал оценил, помогут ли эти ракеты ВСУ повлиять на ход войны.