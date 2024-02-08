Глава МВД Финляндии заявила, что пункты пропуска на границе со страной-агрессором будут закрыты до 14 апреля. По словам чиновницы, РФ продолжает свою гибридную операцию в отношении мигрантов, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Министр отметила, что Хельсинки не видят никаких признаков того, что соседнее государство меняет свое поведение. Кроме того, правительство получает информацию о том, что это долгосрочная ситуация.

Рантанен сообщила, что руководство страны понимает, что граждане обеспокоены закрытием границы с государством-террористом, в частности люди, которые имеют семьи в РФ. Однако Финляндии приходится принимать соответствующее решение, исходя из национальной безопасности.

Напомним, глава правительства Финляндии в новогоднем обращении заговорил о проблемах с безопасностью в Европе из-за вторжения РФ в Украину.