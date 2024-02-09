Как информирует «НБН» со ссылкой «Европейскую правду», об этом Олаф Шольц написал на своей странице в социальной сети Х (Твиттер).

Дословно из заявления, которое написал Шольц в социальной сети:

Российский лидер попросту смеется с того, что Российская Федерация в действительности делает в Украине. Более того, он приводит совершенно запутанные объяснения касательно того, почему началась и продолжается эта война.

Но для нас это делает вопрос еще более очевидным: мы остаемся целиком на стороне Украины, — подытожил Шольц.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Карлсон прокомментировал интервью с Путиным.