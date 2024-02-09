По результатам исследования Munich Security Index 2024 большая часть граждан ФРГ видит риск агрессии россиян против других государств в случае поражения Украины в войне – 56%. 48% немцев убеждены, что Европа будет в безопасности лишь в случае победы украинцев.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

В то же время лишь 25% респондентов согласны на увеличение приема украинских беженцев. В мае 2022 года такую готовность выражали 46% опрошенных. Против увеличения приема переселенцев из Украины выступает 32% граждан ФРГ.

Журналисты отмечают, что большинство немцев не поддерживает расширение военной помощи Киеву, в частности поставок тяжелых вооружений. Помимо этого, все меньше респондентов выступают за усиление санкционного давления на РФ.

Ранее социологи выяснили, что большинство граждан ФРГ хотят отставки Олафа Шольца. Специалисты сообщили, кого немцы хотят видеть на должности канцлера.