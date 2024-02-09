Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Патрика Райдера, в рамках USAI существует целый ряд уже законтрактованных возм ожностей, включая поставки средств ПВО.

Так, Райдер в своем сообщении отметил:

Существуют определенные возможности, заключенные по контракту с с USAI, в том числе некоторые возможности противовоздушной обороны. Также мы продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс.

Отвечая на вопрос о том, продолжается ли поставка американских ракет ПВО на территорию Украинского государства, Райдер ответил, что речь идет об «этих и других вариантах помощи», о которых было объявлено в рамках USAI.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский сообщил о поставках в Украину очередных систем ПВО.