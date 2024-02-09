Как информирует «НБН», об этом в своем ТГ-канале сообщил известный украинский журналист и блогер Денис Казанский.

Так, в какой-то момент на пропагандистском ток-шоу один из гостей телепередачи, военный эксперт Сивков начал хвалить Залужного, признав при этом, что тот является великим военачальником, ведь он смог остановить более сильную российскую армию.

После таких слов Сивкова, как выразился блогер в своем посте, «у Скабеевой начался припадок».

Дословно из обнародованного Денисом Казанским заявления:

От такого у Скабеевой начался реальный припадок. Она начала затыкать рот эксперту и орать, то Валерий Залужный является «убийцей российских солдат», а его таланты хвалить якобы нельзя.

Напомним, ранее мы уже писали о назначении главнокомандующим ВСУ Сырского.