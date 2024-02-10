Как информирует «НБН», отрывок видео из эфира российского телеканала на своей странице в Телеграм обнародовал украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На видео запечатлено, как Игорь Крохмаль, командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» рассказывает ведущему российского телеканала «Звезда» о точности попадания ракет, в том числе и таких, как «Циркон», по многоквартирным домам, где проживают никто иной, как мирные жители.

Естественно, после таких заявлений все слова официальной власти РФ о том, что войска России не наносят удары по мирному населению Украины, являются неправдивыми.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что враг перебрасывает под Купянск новые силы, пытаясь восполнить масштабные потери.