Бывший советник Белого дома по национальной безопасности США во время дискуссии в эфире MSNB призвал не игнорировать угрозы Трампа о выходе страны из Североатлантического Альянса, в случае его переизбрания на второй срок, информирует «НБН».

По словам Болтона, сейчас сторонники экс-лидера американцев и даже его оппоненты не воспринимают серьезно заявления о том, что он намерен выйти из НАТО, если снова займет президентское кресло.

Политик предупредил, что слова Трампа – это реальная угроза и выход Штатов из Организации Североатлантического договора будет иметь чрезвычайно плохие последствия для страны.

Ранее 45-й президент США раскрыл, что он угрожал лидерам НАТО, что будет подстрекать Россию к нападению на Альянс, если они не будут делать взносы в организацию. Американский лидер Джо Байден отреагировал на заявление Трампа.