Президент США на своей странице в соцсети Х, реагируя на угрозы бывшего главы государства в адрес государств-членов Альянса, намекнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин и его соратники не намерены останавливаться лишь на Украине, информирует «НБН».

По словам американского лидера, Украина так важна, поскольку президент Российской Федерации и его полезные приспешники, к которым он относит Трампа, смотрят на «более значительные призы».

Ранее на скандальные слова экс-главы США отреагировали в Белом доме. Пресс-секретарь Администрации Байдена Эндрю Бейтс заявил, что Трамп ставит под угрозу нацбезопасность и экономику страны, угрожая ближайшим союзникам Вашингтона.

Напомним, Байден рассказал, как 45-й президент США звонил сенаторам от Республиканской партии и угрожал им «возмездием» в случае голосования за предоставление помощи Украине.