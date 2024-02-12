В интервью британскому изданию The Telegraph глава правительства Армении заявил, что с самого начала вторжения войск РФ в Украину его страна не была союзником государства-террориста, информирует «НБН».

По словам политика, в Ереване могут пересмотреть членство в ОДКБ. К такому шагу властей Армении подталкивают дискуссии внутри страны о том, соответствует ли стратегия, основанная на Организации договора о коллективной безопасности, долгосрочным интересам государства.

Также премьер высказался об интеграции его государства в Североатлантический Альянс. Пашинян отметил, что членство в НАТО не является вопросом, который руководство страны обсуждало или обсуждает.

Напомним, что Ереван проигнорировал последние заседания стран-членов ОДКБ, которые состоялись в Минске и Москве. В то же время в Кремле считают, что эта организация якобы по-прежнему актуальна.