Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», данный инцидент произошел вчера, одиннадцатого февраля, приблизительно в 11:30 возле населенного пункта «Ягодин-Дорогуск», одного из мест, где протестуют польские фермеры.

Согласно заявлению представителя полиции Хелма Евы Чиж три грузовых транспортных средства, за рулем которых находились украинские граждане, выехали в Польшу после прохождения таможенных процедур. Участники протеста раазазлт и грузовика, за рулем которых находились граждане Украины, въехали в Польшу. Однако участники протеста не дали им ехать дальше. В определенный момент поляки открыли полуприцепы, в результате чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители после этого поехали обратно в Украину.

Напоследок она добавила, что силового противостояния в ходе этих событий не было.

Напомним, ранее мы уже писали о временной защите украинских беженцев в Польше.