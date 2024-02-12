Стубб, который 1 марта займет президентское кресло вместо Саули Ниинисте, заявил, что трудно вести какой-либо политический диалог с главой Кремля, пока Российская Федерация продолжает агрессивную войну против соседнего государства, информирует «НБН» со ссылкой на ВВС.

Экс-руководитель правительства Финляндии подчеркнул, что он в ближайшем будущем не видит общения с российским диктатором и другими представителями Москвы.

Бывший премьер-министр добавил, что пока он видит путь к миру в Украине только через поле боя.

Как сообщалось, глава правительства Германии Олаф Шольц рассказал, как западные союзники Украины могут помочь ей быстрее завершить войну. Канцлер предложил четыре шага для достижения этой цели.