Во время дискуссии в соцсети Х, в которой приняли участие противники законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, американский предприниматель заявил, что «нет никакого шанса», что глава Кремля может потерпеть поражение в войне против Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg.

Миллиардер, обращаясь к республиканцам в Сенате США, заявил, что расходы Вашингтона на помощь Украине якобы не помогают ей. Также скандальный бизнесмен попытался оправдать кремлевского диктатора, который развязал войну.

Глава корпорации SpaceX считает, что на российского лидера якобы давят, чтобы довести войну до конца, а если он откажется делать это, его убьют. При этом Маск назвал «абсурдом» заявления о том, что он является сторонником президента-агрессора.

Миллиардер убежден, что его компания, предоставив украинцам связь Starlink, якобы сделала больше для подрыва государства-террориста, чем кто-то другой.

Бизнесмен заявил, что он просто хочет остановить гибель людей из двух стран. При этом он считает, что человек, который устранит главу Кремля для смены режима в РФ, «будет более жестким», чем диктатор.

Ранее Маск назвал заявления об использовании связи Starlink ВС РФ на фронте в Украине ложью.