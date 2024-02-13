Как информиурет «НБН», об этом сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Стоит отметить, что сейчас еще продолжается голосование сенаторов. Однако сейчас точно уже известно, что есть 60 из необходимых для принятия 50 голосов.

При этом стоит добавить, что это еще не финальное решение Соединенных Штатов Америки, так как далее данный проект закона должен пройти Палату представителей, спикер которой Майк Джонсон уже успел раскритиковать данный законопроект.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Илон Маск призвал не поддерживать пакет помощи для Украины.