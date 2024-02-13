Как информирует «НБН», информацию об этом узнали специалисты Главного управления разведки Украины сообщает: страна-агрессор Российская Федерация закупает средства связи, в частности и терминалы спутникового интернета Starlink, ссдля использования в войне в арабских государствах.

В разведке подчеркнули также, в недавнем радиоперехвате оккупанты России обсуждают соответствующие возможности приобритения терминала спутниковой связи Starlink.

Согласно словам одного из оккупантов, «арабы везут все: это и провода, и вайфай, и роутер…». При этом стоимость закупки устройства Starlink достигает 200 тысяч рублей, что равно приблизительно двум тысячам долларов США.

Напомним, ранее Илон Маск прокомментировал использование российскими военными терминалов Starkink.