Как информирует «НБН», в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии появилось сообщение о том, что в результате миграционного давления со стороны России Эстония будет вынуждена временно закрыть пункты пропуска с Россией. А всех эстонцев в один момент призвали вернуться из Российской Федерации и не отправляться туда больше.

Правоохранители Эстонии отметили, что на протяжении последних нескольких недель Российская Федерация специально привозила на границу с Эстонией группу иностранцев, которые не имеют законного права на въезд в Евросоюз.

Кроме того, в заявлении говорится и о том, что такая деятельность если будет продолжаться, «тогда мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу для того, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это было уже сделано в Финляндии в результате миграционного давления».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Сенате США заключили соглашение по границам.