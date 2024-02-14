Руководитель оборонного ведомства Германии на заседании «Рамштайна» сообщил, что Берлин продолжает вкладывать средства в производство боеприпасов, поэтому в этом году он предоставит Киеву больше снарядов, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам министра, ФРГ заложила 3,5 миллиарда евро на выпуск боеприпасов. Власти Германии ожидают, что им удастся передать в три-четыре раза больше снарядов для Вооруженных сил Украины, чем они предоставили в прошлом году.

Ранее глава немецкого правительства Олаф Шольц заявлял, что в Европе наибольшие расходы на оборону будут у его страны. Федеральный канцлер сообщил, что Берлин увеличит военные расходы, чтобы выполнить обязательства перед украинцами и иметь инструменты для сдерживания агрессоров.