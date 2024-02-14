Во время выступления в Государственной Думе РФ глава внешнеполитического ведомства заявил, что Кремль якобы готов к «политико-дипломатичному» завершению войны против соседнего государства с учетом «сложившихся за долгие годы реалий».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путинский министр пожаловался, что Запад не хочет учитывать интересы государства-террориста и сложившиеся «на земле» реалии. Чиновник отметил, что вести диалог за столом переговоров не получается, так как у тех, кто «объявил войну» России, якобы нет серьезных предложений.

Дипломат добавил, что США и их союзники продолжают мечтать о нанесении стратегического поражения стране-агрессору.

Напомним, лидер россиян дал интервью американскому «журналисту» Такеру Карлсону, в ходе которого сделал циничное заявление о переговорах Украины и РФ.