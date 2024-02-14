Агентство Reuters, ссылаясь на три источника в РФ, заявило, что в конце 2023 года в Турции состоялся неофициальный контакт представителей страны-агрессора и США. На встрече российская сторона озвучила предложение Путина – «прекратить огонь» в Украине, которое в Вашингтоне отвергли, информирует «НБН».

Россияне рассчитывали, что после переговоров высокопоставленные американские чиновники обсудят предложение кремлевского диктатора по Украине, после чего советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан поговорит с советником АП РФ по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и определит дальнейшие шаги.

Однако звонок в январе разочаровал Кремль: Салливан сообщил Ушакову, что Вашингтон не будет без представителей Украины обсуждать прекращение огня. В США четко дали понять российскому руководству, что они не будут действовать за спиной у Киева и подталкивать его к переговорам с Москвой.

Напомним, что Путин дал интервью Такеру Карлсону, в котором призывал США «начать уважать РФ» и договариваться с ней. В ISW объяснили, почему диктатор согласился на разговор с американским «журналистом».