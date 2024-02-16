В комментарии «Суспільному» представитель Вашингтона рассказал, что в этом году НАТО исполняется 75 лет и в последнее время ощутимо, что военно-политический блок укрепляется. На это влияет расширение Альянса – интеграция Финляндии и финальные шаги Швеции на пути ко вступлению в организацию, информирует «НБН».

По словам представителя Госдепа США, усиление НАТО – также важный вопрос связи между блоком и Украиной, при этом решение членов Альянса относительно членства страны остается единодушным.

Сайзек напомнил, что на Вильнюсском саммите организации все представители государств-членов говорили, что для украинцев есть место в Альянсе. Однако окончательное решение вопроса интеграции страны в НАТО не ожидается в этом году и, вероятно, он будет рассматриваться уже после войны.

Напомним, эксперт высказался о возможном нападении российских войск на Альянс, назвав цель вторжения захватчиков на территорию НАТО.