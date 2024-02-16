Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти оппозиционера должны быть установлены. Представитель НАТО добавил, что Москва должна ответить на серьезные вопросы, информирует «НБН».

В свою очередь глава Европейского Совета Шарль Мишель возложил ответственность за смерть личного врага Путина на Кремль. Представитель ЕС отметил, что российский политик боролся за ценности демократии и свободы, принеся высшую жертву ради своих идеалов.

Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутила моментальная реакция европейских политиков на смерть оппозиционера. Рупор Кремля назвала их обвинения в адрес Москвы «саморазоблачительными».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства выразила недовольство тем, что у Запада «уже готовы выводы», несмотря на отсутствие заключения российской судмедэкспертизы.

Ранее представители Навального прокомментировали информацию относительно смерти политика.