Управление ФСИН Ямало-Ненецкого округа заявило о смерти политика в исправительной колонии №3. Сообщается, что 47-летнему оппозиционеру якобы стало плохо после прогулки, он сразу потерял сознание. Медработники ИК и врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако это Навального не спасло.

Источник RT рассказал, что личный враг Путин умер из-за оторвавшегося тромба, информирует «НБН».

Адвокат политика Леонид Соловьев в комментарии изданию «Новая газета» заявил, что по решению семьи оппозиционера он ничего не будет говорить по этому поводу. Он добавил, что в среду, когда политика посещал адвокат, с ним было все нормально.

В свою очередь пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш не подтвердила его смерть и сообщила, что адвокат Навального вылетает в поселок Харп, где находится ИК.

Напомним, эксперт проанализировал новогоднее обращение Навального, объяснив, почему он не упомянул о войне в Украине.