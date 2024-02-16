Спикер Администрации Джо Байдена Эндрю Бейтс резко раскритиковал Джонсона за отказ выносить на голосование законопроект, который позволил бы Вашингтону предоставить Украине, Израилю и Тайваню финансовую помощь, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Hill.

В служебной записке представителя Белого дома сказано, что чиновник ежедневно вредит национальной безопасности США, из-за чего страна проигрывает. Помимо этого, откладывая голосование по законопроекту в Палате представителей, Джонсон способствует падению авторитета республиканцев в Конгрессе перед гражданами Америки.

Также Бейтс отметил, что американцы возмущены вредом, который спикер Палаты представителей наносит нацбезопасности государства во имя политики, что доказали избиратели в Нью-Йорке.

Напомним, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что российские войска могут захватить Авдеевку Донецкой области. Представитель Администрации Байдена сообщил, что Силам обороны Украины не хватает снарядов для артиллерии, призвав Конгресс одобрить выделение финансирования для Киева.