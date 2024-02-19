Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом сделал заявление президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Причем, среди причин введения новых санкций против РФ Байден назвал смерть в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

Дословно из заявления Байдена:

США уже ввели ограничения, однако в настоящий момент мы рассматриваем дополнительные санкции.

Помимо того, американский лидер воспользовался случаем раскритиковать Республиканскую партию, которая «осуществляет большую ошибку». Под ошибкой Байден имел ввиду отказ республиканцев, в том числе, одобрить дополнительную помощь для Вооруженных сил Украины в Палате представителей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ЕС ввел самые слабые за все время санкции против России.