Как информирует «НБН» со ссылкой на обнародованное в ТГ-канале Тараса Березовца видаео, также сложившуюся ситуацию в интервью CNN прокомментировал и американский генерал-лейтенант в отставке Марк Гетлинг.

Так, в эфире американского телеканала СNN отставной генерал армии США заявил следующее:

Это было одно из мест на фронте в Украине. Это решение является тактическим. Украинские войска были отведены на лучшие позиции. Для войск РФ это было весьма драматично. Им нанесли несколько поражений, они потеряли тысячи своих солдат. Было выполнено перегруппирование на тактическом уровне.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заявил Зеленский о причинах вывода войск ВСУ из Авдеевки.