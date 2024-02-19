Руководитель внешнеполитического ведомства Литвы напомнил, что РФ – очень агрессивный сосед, который хочет испытать НАТО на прочность, поэтому страны Альянса должны подготовиться к такому сценарию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.

По словам дипломата, Запад не может ждать повторения второго Перл-Харбора, не может ждать, пока каждое европейское государство подвергнется нападению россиян.

Министр призвал западные страны продолжать предоставлять военную помощь Киеву, в частности призвал Германию передать для ВСУ крылатые дальнобойные ракеты Taurus.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп угрожал странам Европы поощрять РФ ко вторжению на территорию Альянса, если они не будут делать взносы в НАТО. Политолог объяснил скандальные заявления бывшего лидера американцев и рассказал, почему в Европе боятся его возвращения в Белый дом.