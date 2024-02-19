Британский таблоид The Mirror, проанализировав серию публикаций в украинских и российских СМИ, сообщил, что Мизулина стала новой пассией Путина, информирует «НБН».

Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источник в близком окружении диктатора, пишет, что в Кремле недовольны публикациями в западной прессе о новом увлечении президента. Главе РФ посоветовали ограничить отношения с 39-летней дочерью члена Совфеда РФ Елены Мизулиной Екатериной.

В то же время глава «Лиги безопасного интернета» злится, что западные СМИ «перемывают ей кости» и называют «Барби». По словам источников, романа у Путина и Мизулиной якобы нет, между ними просто «теплые» и «достаточно близкие» отношения, а новая фаворитка диктатора ценит общение с «глубоким», «сильным» и «очень патриотичным» российским лидером.

Ранее СМИ заявляли о романе Кабаевой с ее телохранителем.