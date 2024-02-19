Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш рассказала, что в понедельник утром, 19 февраля, мать оппозиционера и его адвокаты приехали в морг в Салехарде, однако их туда не пустили и отказались отвечать, где тело политика, информирует «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

По ее словам, матери Навального и его адвокатам позже в Следственном комитете сообщили, что проверку смерти оппозиционера продлили на неопределенный срок. Кроме того, причина смерти политика якобы до сих пор не установлена.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что вопрос о выдаче тела Навального не входит в компетенцию АП РФ. Пресс-секретарь диктатора добавил, что якобы ведется расследование смерти оппозиционера, в связи с чем «выполняются все необходимые действия».

На вопрос представителей СМИ о том, заинтересованы ли в Администрации Путина в проведении тщательного расследования обстоятельств смерти политика, спикер российского лидера заявил, что выполняются действия, предусмотренные законодательством РФ.

Напомним, СМИ раскрыли обстоятельства смерти Навального. В частности, утром 16 февраля, когда умер оппозиционер, врачей скорой помощи в колонии не было.