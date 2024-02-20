Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш на своей странице в соцсети Х написала, что российские следователи по-прежнему отказываются выдать тело Навального его матери и адвокатам, информирует «НБН».

По словам представителя политика, следователи сообщили, что не отдадут тело оппозиционера еще 14 дней, якобы в этот период будут проводить «химическую экспертизу».

Ярмыш убеждена, что в стране-агрессоре хотят скрыть следы убийства личного врага Путина, поэтому намеренно затягивают с выдачей его тела родственникам. Она добавила, что «химическая экспертиза», якобы которая затянется на две недели, — издевательство и неприкрытая ложь.

Напомним, представители российских СМИ попросили спикера Путина прокомментировать вопрос выдачи тела Навального его матери. Дмитрий Песков высказался о расследовании обстоятельств смерти личного врага кремлевского диктатора.