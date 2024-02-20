Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины, полковника Андрея Демченко в комментарии изданию «Украинской правды» он заявил, что на вышеуказанных двух пунктах пропуска начали пропускать пассажирский транспорт.

По его словам, кардинально ситуация не изменилась, но при этом его польские коллеги доложили, что приблизительно в 16 часов сегодня фермеры из Польши проинформировали, что будут пропускать каждые тридцать минут по пять легковых транспортных средств в каждую сторону. Эта информация касалась пункта пропуска «Устилуг». Помимо прочего, на данном направлении они якобы будут возобновлять нормальное сообщение для автобусов и будут пускать в обоих направлениях по нескольких грузовиков в час.

Спустя час после этого, в 17 часов польские фермеры пообещали также снять блокаду легковых транспортных средств и автобусов на направлении «Рава-Русская». Касательно грузовиков, то в этом пропускном пункте их намерены пропускать по одному в час в обеих направлениях.

Напоследок Демченко добавил, что пункт пропуска «Угринов» остается в полной мере заблокирован для пассажирского транспорта и грузовых автомобилей.

Напомним, ранее президент Украины прокомментировал ситуацию на польской границе.